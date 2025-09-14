На набережной Суры высадили ели, каштаны и яблони

В субботу, 13 сентября, сотрудники «Пензавтодора» высадили новые деревья в районе набережной Суры. Об этом сообщили представители учреждения в соцсети «ВКонтакте».
На территории появились ели, липы, рябины, клены, яблони и каштаны.
4 сентября в Пензе в сквере имени Дениса Давыдова тоже высадили деревья и кустарники: ели, дуб, калину, черноплодную рябину и др.
Следующие посадки запланированы в сквере на Ново-Казанской и улице Пушкина.
До конца года на улицах Пензы должны появиться 2-3 тысячи новых деревьев.
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀