Синоптики рассказали о погоде в Пензенской области 14 сентября

13.09.2025 | 16:24

В воскресенье, 14 сентября, жителей Пензенской области продолжит радовать теплая и сухая погода.

В ночь на второй выходной будет преимущественно без осадков, сообщили в Приволжском УГМС. Температура опустится до +1...+6 градусов. Местами ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -3.

Утром прогнозируется солнечная погода, термометр покажет около +10 градусов.

Днем синоптики обещают переменную облачность, слабый, неустойчивый ветер. Воздух прогреется до +15...+20 градусов, будет преимущественно без осадков.

Солнечную и сухую погоду в регион принес антициклон, который сейчас господствует над большей частью Русской равнины.