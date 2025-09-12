В Спасске избили отца, защитившего дочь от агрессивного мужчины

12.09.2025 | 19:28

В Спасске определили наказание для 55-летнего мужчины, который избил отца, пытавшегося защитить дочь.

Инцидент случился 27 июня, сообщили в Спасском районном суде. Отец и дочь живут вместе, и к ней пришел гость.

Около 18:30 хозяин дома услышал крики и плач. Он вышел на крыльцо, увидел, что гость избивает женщину, и попытался ее защитить. Агрессор в ответ несколько раз ударил его кулаком в область лица. Хозяин упал на землю.

Когда вызвали полицию, гость уехал на велосипеде.

В суде агрессор признал вину. Суд учел этот факт и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 5 000 рублей.