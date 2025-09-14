Сетевое издание|18+|Воскресенье|14 сен 2025|22:01
В Каменском районе заработали 4 новых ФАПа

В Каменском районе официально открыли 4 новых фельдшерско-акушерских пункта (ФАПа). Они получили лицензии на осуществление медицинской деятельности. Об этом сообщил региональный минздрав.

Модульные конструкции установили в селах: Троицкое, Большие Верхи, Кувака и Скворечное.

В ФАПах на постоянной основе будут работать фельдшеры, также там станут осуществлять выездные приемы врачи-специалисты из центральной районной больницы.

В Каменском районе заработали 4 новых ФАПа

В пунктах есть санитарные комнаты, адаптированные для людей с ограниченными возможностями здоровья. Также предусмотрены помещения для персонала, хранения медпрепаратов и уборочного инвентаря.

«Жители теперь смогут получать необходимую помощь в более удобных и современных условиях, что, безусловно, положительно скажется на состоянии здоровья населения», - отметили в минздраве.

В 2025 году в Пензенской области установили 11 модульных конструкций новых фельдшерско-акушерских пунктов.

Источник — фото регионального минздрава
