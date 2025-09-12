Пензенец засудил фирму, не построившую ему гараж

12.09.2025 | 11:00

Житель Пензы подал в суд на фирму, принявшую обязательство построить и затем продать ему гараж. За будущую недвижимость мужчина внес задаток - 100 000 рублей.

Пензенец и организация заключили договор. По его условиям гараж должны были построить и сдать на регистрацию до 12 октября 2024 года. Но объекта нет до сих пор.

Мужчина потребовал взыскать с ответчика задаток в двойном размере, штраф в размере 50% присужденной суммы, а также возместить судебные расходы - 23 000 рублей.

Суд установил, что фирма нарушила условия предварительного договора и по ее вине не заключен основной - купли-продажи.

Иск пензенца удовлетворили полностью. Ему выплатят задаток в двойном размере, штраф в 100 000 рублей и возместят все судебные расходы.

Решение суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано.