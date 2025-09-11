Жителя Каменки осудили за избиение незнакомцев на улице

11.09.2025 | 19:19

23-летнего жителя Каменки осудили за избиение людей на улице. Он без причины напал на нескольких человек.

Ночью 22 марта во дворе многоквартирного дома агрессивно настроенный молодой человек нанес удары 3 незнакомцам. Двое получили легкие травмы, а здоровью третьего был причинен вред средней тяжести, сообщили в Каменском городском суде.

На горожанина, имеющего непогашенную судимость, завели уголовное дело. Он признал вину частично, но активно помогал расследованию преступления.

Молодого человека приговорили к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы. Он проведет этот срок в исправительной колонии строгого режима.

Жителя Каменки взяли под стражу в зале суда.