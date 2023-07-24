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Общество

Фигурант дела Ивана Белозерцева упал во время заседания суда

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Самочувствие главы компании «БИОТЭК» Бориса Шпигеля, проходящего по делу бывшего пензенского губернатора Ивана Белозерцева, резко ухудшилось. Подробности сетевому изданию «ПензаИнформ» рассказала заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ольга Дружинина.

21 июля бизнесмену стало плохо во время очередного выездного заседания суда в СИЗО, давление поднялось до 200, и он упал. Арестованному попытались оказать помощь на месте, но в итоге было принято решение об экстренной госпитализации.

«Ему давно рекомендовано хирургическое вмешательство, ему показана исключительно высокотехнологичная постоянная помощь, которая не может быть оказана в условиях следственного изолятора. Не знаю, возвращен он сейчас в изолятор или нет, информация проходила, но я пока не могу подтвердить, что он вернулся в изолятор, я лично об этом не знаю.

Действительно, он больше двух лет находится в больнице, он рекордсмен. Никто из лиц, содержащихся под стражей в Москве, такое длительное лечение не проходил. Но он просто не может вне условий медицинского учреждения содержаться: не может самостоятельно себя обслуживать, ходить, практически постоянно он лежит, за исключением судебных заседаний», - пояснила Ольга Дружинина.

14 июля заседание по делу также отложили из-за плохого самочувствия Бориса Шпигеля.

По данным следствия, в период с июня 2019 года по сентябрь 2020-го Борис Шпигель, Евгения Шпигель и Антон Колосков через посредников Федотова и Маркова передали Ивану Белозерцеву деньги, имущество и оказали услуги на общую сумму более 30 млн рублей за покровительство компании «БИОТЭК» при заключении государственных контрактов на поставку лекарств в медицинские учреждения.

Следствие по уголовному делу о взяточничестве завершилось в октябре 2022-го. Все это время экс-губернатор находится в СИЗО, а Борис Шпигель - в больнице при СИЗО. Из-за состояния последнего судебные заседания решили проводить прямо в изоляторе.

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Источник — фото пресс-службы Басманного районного суда г. Москвы
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