15 сентября в Пензенской области будет солнечно

14.09.2025 | 16:02

Первый день новой рабочей недели в Пензенской области будет солнечным. Прогноз на понедельник, 15 сентября, дали в Приволжском УГМС.

Ночью термометры остановятся на отметках +1...+6 градусов (местами ожидаются заморозки до -3). Днем температура поднимется не выше +21, к вечеру похолодает до +15.

Ветер будет неустойчивым и слабым. Осадков не ожидается.

Ранее синоптики сообщили, что в регионе продолжает властвовать антициклон.

15 сентября в народном календаре день памяти Мамонтия. Предки верили, что ясное небо в этот день предвещает теплую осень, а красный закат сулит скорые заморозки.