У пензенских патологоанатомов появилось новое оборудование

14.09.2025 | 17:01

В лабораторию пензенского Областного бюро судебно-медицинской экспертизы поступило оборудование последнего поколения.

Теперь у врачей-патологоанатомов есть современные гистопроцессор, микротом и аппарат для автоматической окраски образцов тканей.

Гистопроцессор способствует быстрой подготовке образцов тканей для изучения под микроскопом. Микротом делает очень тонкие срезы, благодаря чему можно увидеть даже незначительные изменения в клетках.

«Аппарат автоматической окраски гистологических препаратов позволяет качественно окрашивать клетки и ткани в процессе проведения лабораторных тестов», - рассказали в областном минздраве.

Новые устройства предназначены для ежедневого использования.

В учреждении проводят около 40 000 различных исследований в год. Качественное оборудование должно повысить точность заключений и минимизировать риск ошибок.