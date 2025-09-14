С 1 октября самозанятые смогут брать отсрочки по кредитам

14.09.2025 | 14:53

Самозанятые и предприниматели (малого и среднего бизнеса) с 1 октября смогут брать отсрочки по кредитам на срок до полугода. Как это будет происходить, рассказали эксперты портала «Объясняем.рф».

Право станет появляться раз в 5 лет и действовать на займы, оформленные после 1 марта 2024 года.

Для самозанятых максимальный размер кредита не должен превышать 10 млн рублей, для микропредприятий - 60 млн, малых - 400 млн, средних - 1 млрд.

«При этом проценты в течение льготного периода будут начисляться по условиям, прописанным в кредитном договоре», - объяснили специалисты.

Ранее в Росстате сообщили, что жители Пензенской области задолжали финансовым учреждениям 234 млн 69 тыс. рублей.