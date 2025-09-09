В Пензе лишили водительских прав психически нездоровую женщину

09.09.2025 | 10:50

29-летнюю жительницу Пензы лишили водительских прав, выяснив, что она состоит на учете в психиатрическом диспансере.

Факт, что у нее имеется удостоверение, выявила прокуратура Ленинского района. Женщина получила документ в 2019 году, а попала на учет в диспансер с февраля 2024-го.

«Жительница областного центра имеет медицинские противопоказания для управления транспортными средствами», - уточнили в надзорном органе. Будучи за рулем, водители с таким заболеванием создают реальную угрозу безопасности дорожного движения.

Прокурор района обратился в суд, и действие прав пензячки прекратили.

«Решение вступило в законную силу. Прокуратура района проконтролирует его исполнение», - добавили в надзорном органе.