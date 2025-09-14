Полицейские призвали россиян следить за уведомлениями от приложений

14.09.2025 | 15:44

Телеграм-канал МВД РФ «Вестник киберполиции» рекомендовал пользователям не игнорировать уведомления от приложений: среди них может быть важная информация, пропуск которой грозит финансовыми потерями.

Речь идет о письмах, содержащих коды подтверждения, а также предупреждающих о входе в аккаунт и подозрительной активности.

Пропустив подобные уведомления, человек рискует не предпринять нужных действий. У мошенников появиться больше времени на то, чтобы осуществить задуманное.

«Компания защищает свои активы и репутацию, а пользователи - свои данные и деньги. Поэтому, если автоматизированные системы о чем-то информируют, стоит по меньшей мере удвоить осторожность», - отметили в полиции.

Ранее сообщалось, что мошенники начали активно использовать новую схему по обману пожилых людей. Они предлагают им вступить в телеграм-канал Пенсионного фонда. На самом деле ведомства с таким названием нет с 2023 года, а ссылка ведет на фишинговый ресурс.