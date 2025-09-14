15 сентября в домах некоторых пензенцев не будет света

14.09.2025 | 10:55

В понедельник, 15 сентября, часть пензенцев останется без электричества из-за плановых ремонтных работ на сетях.

С 8:10 до 16:00 под отключение попадут следующие адреса:

- ул. Брянская, 15, 17, 19; пр-д Будашкина, 17, 19, 21, 23, 25, 26Б, 27-38, 40-42, 44-51, 53-56, 58, 60; ул. Будашкина, 1-18, 20, 21, 23-25, 27-32, 34, 36; ул. Гастелло, 72-82 (четные), 83-89, 91-93, 95-97, 99, 101-107, 109-111, 113-121 (нечетные); ул. Кольцова, 3, 9, 11, 15, 25, 27, 29; ул. Маресьева, 88-91, 94-112, 114-128; ул. Сурикова, 48-62 (четные), 63-66, 68, 69-89 (нечетные), 103; ул. Челюскина, 43, 45, 47, 49, 51, 53-68, 70, 72, 74, 76, 76Б.

С 8:30 до 12:00:

- ул. Сборная, 2, 6, 12; ул. Славы, 5, 7; ул. Урицкого, 74/9, 78, 91, 93; разъезд Арбеково, 1, 8, 9, 10, 10в, 14, 16, 36, стр. 13 и 251; СНТ «Черемушки», 100.

С 8:30 до 16:00:

- ул. Коллективная, 31, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47а; ул. Проезжая, 47-68, 70, 72, 74, 76, 76а, 78а, 80; ул. Светлая, 2/95; 8, 10, 10а; пр-д Узенький, 7Б; ул. Боевая Гора, 1, 6, 8, 10-14, 16, 16а, 18; ул. Ключевского, 1-32, 34;

- ул. Ново-Революционная, 4, 27, 29, 31; ул. Саратовская, 2, 2а, 4-17, 20, 21, 23, 27-41 (нечетные); 1-й пр-д Станиславского, 1-8, 10, 11; 2-й пр-д Станиславского, 1, 2; 3-й пр-д Станиславского, 1, 3, 7; ул. Станиславского, 1-26, 28, 30-33, 33а.

С 9:00 до 12:00:

- ул. Суворова, 159, 161, 173, 183, 185.

С 13:00 до 15:00:

- 1-й Гражданский пр-д, 3/1, 4-8, 10, 12; 2-й, Гражданский пр-д, 3, 4, 5, 5в; ул. Дарвина, 1, 1а, 3, 5-11, 14-30 (четные), 36; пр-д Дарвина, 1/60, 4-6, 8, 8а; ул. Жуковского, 47; ул. Ключевая, 79, 81, 83, 84, 86, 93а, 98-112Б (четные);

- пр-д Некрасова, 3-13, 15-20, 22, 25, 27-31, 33, 34, 35; ул. Некрасова, 27, 33, 35, 37, 40, 46, 48; ул. Ново-Гражданская, 11-31 (нечетные), 32-34, 36-50, 52-80 (четные); ул. Проломная, 1, 4в; ул. Пугачева, 101, 103, 107, 109, 113; ул. Пушкина, 136-144 (четные), 148, 152-158 (четные), 164-170 (четные); ул. Солдатская, 37, 39, 41.