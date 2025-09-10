В Земетчинском районе охотник случайно застрелил односельчанина

10.09.2025 | 15:46

26-летний житель Земетчинского района осужден за убийство по неосторожности во время охоты.

Трагедия произошла утром 19 января. Мужчина вместе с 55-летним односельчанином охотился на зверя в лесу около Чернояра (48 км от п. Земетчино). Он шел сзади и на расстоянии 24-35 метров выстрелил из ружья ИЖ-К в направлении звука, который принял за шум от движения лося.

Охотник попал в односельчанина. От сквозного дробового огнестрельного ранения тот скончался в больнице 25 января, сообщили в областном суде.

Стрелявший полностью признал вину. По его ходатайству уголовное дело было рассмотрено в особом порядке. В таком случае назначается наказание, которое не превышает 2/3 максимального срока, предусмотренного за совершение преступления.

Земетчинский районный суд приговорил мужчину к 1 году исправительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства. Областной суд признал решение законным и обоснованным.