В Кузнецке осудили мужчину, тайно следившего за женой

10.09.2025 | 19:05

В Кузнецке вынесли приговор 56-летнему местному жителю, устроившему тайную слежку за женой. Он установил в ее телефон специальную программу.

Мужчина хотел контролировать все действия супруги: знать с кем переписывается и о чем, кому звонит и где находится, когда покидает дом. При этом было важно, чтобы женщина ни о чем догадывалась.

В ноябре 2024 года кузнечанин нашел способ осуществить задуманное - незаконный. Он купил в интернете и установил на телефон жены программное обеспечение, позволявшее даже слушать записи с микрофона.

Когда о действиях местного жителя стало известно полиции, на него завели уголовное дело. Он раскаялся и поспособствовал расследованию.

«Суд признал назначил ему наказание в виде штрафа в размере 50 000», - рассказали в Кузнецком районном суде.

Ранее пензенцу, также шпионившему за супругой, ограничили свободу на полгода.