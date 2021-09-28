Общество

В бюджете Пензы заложат еще миллион на остановочные павильоны

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Во вторник, 28 сентября, на планерке в администрации Пензы обсудили тему размещения новых павильонов на остановках общественного транспорта.

Согласно федеральному закону, в них не должно быть киосков. Новые конструкции появились на остановках «По требованию» из центра на улице Аустрина, а также в Арбекове - «Кольцевая», «Библиотека», «Универсам № 175» (из центра) и «Салон быта» (в центр) на проспекте Строителей, «Тяжпром» и «Ул. Ульяновская» (из центра) на проспекте Победы; в Заводском районе - «Ул. Ленина» (из центра), «Детский сад» на Циолковского.

До конца месяца завершатся монтажные работы на остановке «Цирк» (в центр) на Плеханова. Также запланировано размещение павильонов на остановках «Магазин» на ул. К. Цеткин, «Ул. Токарная», «Магазин «Буратино», «Ул. Леонова», «Площадь Маршала Жукова» на ул. Пушкина.

«На эти цели в бюджете города предстоит заложить еще порядка 1 млн рублей», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

2 сентября спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко во время визита в Пензу раскритиковала состояние конструкций, в которых горожане ожидают транспорт.

«Послушайте, я давно не видела таких остановочных павильонов! Вы посмотрите, в каких условиях люди ждут транспорт. Мало того что они доисторические, они все заклеены какими-то рекламами, грязища. Вот там-то они нас всех и костерят. И правильно делают!» - резко высказалась Матвиенко.

После этого городские службы начали срочно устранять недостатки - чистить от рекламы, мыть и красить остановочные павильоны. Некоторые конструкции снесли, а на остановках появились информационные таблички с обещанием новых навесов со скамейками.

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Гость||

Ещё миллион на это говно? А давайте мэр проведет на этой так называемой остановке в непогоду пару часиков для эксперимента , что бы на своей шкуре почувствовать это .

Гость||

Да миллион это ни о чем, две остановки сделать и то не хватит

Гость||

Главное таблички с обещаниями уже готовы

Гость||

Так миллион то на таблички? По нынешнему году это максимум 2,5 остановок

Гость||

Ни от дождя, ни от ветра не защищают. Вместо нормальной скамейки - три обрезка металлической трубы, на которых не то что удобно сидеть, но и сумки нормально не поставишь! Такое ощущение, что специально проектировали, чтобы людям было максимально неудобно!

Имя: Гость
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