Зареченские автобусы больше не едут через «Центральный рынок»

19.09.2025 | 14:13

Автобусы № 101 и 103 из Заречного перестали заезжать на остановку «Центральный рынок» в Пензе, сообщили в АО «Автотранс».

Маршрут изменили с пятницы, 19 сентября, из-за перекрытия участка на улице Суворова (от пересечения с Московской до перекрестка с улицей Чехова). Там переустраивают сети водопровода и хозфекальной канализации.

«Посадка и высадка пассажиров на остановке «Железнодорожный техникум» будет осуществляться со стороны техникума», - предупредили в АО «Автотранс».

Участок улицы будет недоступен для транспорта до 20:00 24 сентября. После этого зареченские автобусы вернутся к прежней схеме движения.

Ранее сообщалось, что маршруты № 101 и 103 АО «Автотранс» больше не заезжают на остановку «Пенза-I» из-за ремонта Привокзальной площади. Пассажиров высаживают и забирают у железнодорожного техникума на улице Октябрьской. По такой схеме перевозчик будет работать до сдачи объекта.