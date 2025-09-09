Павильон на остановке «Центральный рынок» установить невозможно

09.09.2025 | 12:35

Жители Пензы жалуются на остановку общественного транспорта «Центральный рынок» на улице Суворова (между Чехова и Урицкого). Здесь нет павильона.

Остановка активно используется: на ней выходят и садятся пассажиры автобусов № 82с и 93, маршруток № 9м и 20, следующих со стороны Ахун, общественного транспорта Заречного.

«Негде скрыться от дождя и снега», - жалуются люди.

Редакция PenzaInform.ru прояснила будущее остановки у городских властей. Оказалось, что павильон здесь поставить нельзя.

«В условиях сложившейся плотной застройки размещение остановочного павильона в районе дома № 30 на улице Суворова является технически невозможным», - говорится в документе, подписанном замглавы администрации Пензы Ильдаром Усмановым.