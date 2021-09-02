Общество

Валентина Матвиенко о состоянии Пензы: Эстетики нет

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«Мне Пенза очень нравится, это очень красивый город, со своей душой, со своей атмосферой. Но городом надо заниматься», - с такими словами обратилась спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко к главе администрации Пензы Андрею Лузгину во время своего визита в среду, 1 сентября.

Нарекания вызвали несколько аспектов: реклама, отсутствие цветов, остановочные павильоны, общественный транспорт.

«Где вы видели хоть в одном цивилизованном городе такие огромные билборды? Посмотрите закон о безопасности дорожного движения: такого размера щиты могут находиться только на трассах. Они же облик города уродуют!» - возмутилась Валентина Матвиенко.

Автобусные остановки привели высокую гостью в негодование. Андрей Лузгин попытался объяснить, что в последние два года идет замена павильонов со встроенными киосками на «пустышки», но сам же признал, что финансирование ведется по остаточному принципу.

«Послушайте, я давно не видела таких остановочных павильонов! Вы посмотрите, в каких условиях люди ждут транспорт. Мало того что они доисторические, они все заклеены какими-то рекламами, грязища. Вот там-то они нас всех и костерят. И правильно делают! Это не такая дорогостоящая задача. Эту проблему нельзя откладывать», - резко высказалась Матвиенко.

Не упустила она из внимания и проблемы с общественным транспортом.

«У города нет рычагов управления. Это общественный транспорт, за это отвечает власть. Должен быть регулируемый тариф, а не отсебятина, потому что неизвестно, куда эти деньги идут. Должны быть проездные билеты, современные низкопольные автобусы, на остановках - бегущая строка. А то, что у вас, - это позавчерашний день», - оценила она состояние данной сферы жизни пензенцев.

«Вам надо менять стратегию и характер работы и наводить порядок. Эстетики нет. Пригласите специалистов, пусть сделают дизайн. Ну так нельзя, не 90-е годы на дворе», - резюмировала Матвиенко, обращаясь к Лузгину.

Несмотря на критику недостатков, в целом спикер Совфеда оценила потенциал Пензенской области как «огромный». Особо она подчеркнула, что программа экономического и социального развития, разработанная по инициативе врио губернатора Олега Мельниченко при активном участии пензенцев, предусматривает в первую очередь решение наиболее острых вопросов.

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Источник — видео 11 канала
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Гость||

Какая эстетичная тетка из Мокшана.

Гость||

Что качается транспорта, то до 90х нам, как до Парижа. Тогда были и автобусы, и троллейбусы в достаточном количестве.

Гость||

Из гпз уехать можно только с пересадкой! Пустите новые маршруты в разные концы города!

Гость||

про какое наследство она говорит? Они у власти 20 лет

Гость||

А Лузгину после такого разноса не приходит в голову подать в отставку по собственному желанию? Хоть какое-то лицо бы сохранил

Гость||

Конечно,нет эстетики,раньше город утопал в зелени, а сейчас ,что вырубили все деревья для автомобилей,чтобы дороги расширить,раньше в центре было много деревянных домов,но они утопали в зелени в цветах,а сейчас понастроили девяти,шестнадцати этажных коробок и закатали их в асфальт для тех же автолюбителей ,а потом удивляется почему мы все больны,почему дети с рождения болеют,даже если питание нормальное,а дышим то мы чем,почему корона атакует,у всех лёгкие ни к черту,все от выхлопных газов.Пора уже как то личный транспорт убирать из города

Гость||

При чем здесь,лузгин,давай тебя на его место ,посмотрим как ты на свои шиши будешь менять остановки,а жена твоя будет выращивать цветы в центре города

Гость||

Ее бы к нам, на периферию, в Кузнецк! Где вообще не известно как ходит "общественный" транспорт. Из центра после 19 вообще не уехать.

Гость||

Зачем нам нужен этот лузгин?

Гость||

проснулись перед выборами,и порядок наводят смешно

Гость||

У Лузгина и клоуна Иванкина попки сжались так, что у них гравитация как у чёрных дыр, куда засасывает и без того скудный бюджет.

Гость||

Все правильно сказано. зачет

Гость||

Какой мэр, такой и город!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Они же облик города уродуют!
Наш облик уже ни чем не испортишь!

Гость||

А дырявого кентавра что же не показали Матвиенко?Он один перевесил бы все негативные впечатления от Пензы... :)

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Имя: Гость
Комментарий:

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