Валентина Матвиенко о состоянии Пензы: Эстетики нет

02.09.2021 | 12:20

«Мне Пенза очень нравится, это очень красивый город, со своей душой, со своей атмосферой. Но городом надо заниматься», - с такими словами обратилась спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко к главе администрации Пензы Андрею Лузгину во время своего визита в среду, 1 сентября.

Нарекания вызвали несколько аспектов: реклама, отсутствие цветов, остановочные павильоны, общественный транспорт.

«Где вы видели хоть в одном цивилизованном городе такие огромные билборды? Посмотрите закон о безопасности дорожного движения: такого размера щиты могут находиться только на трассах. Они же облик города уродуют!» - возмутилась Валентина Матвиенко.

Автобусные остановки привели высокую гостью в негодование. Андрей Лузгин попытался объяснить, что в последние два года идет замена павильонов со встроенными киосками на «пустышки», но сам же признал, что финансирование ведется по остаточному принципу.

«Послушайте, я давно не видела таких остановочных павильонов! Вы посмотрите, в каких условиях люди ждут транспорт. Мало того что они доисторические, они все заклеены какими-то рекламами, грязища. Вот там-то они нас всех и костерят. И правильно делают! Это не такая дорогостоящая задача. Эту проблему нельзя откладывать», - резко высказалась Матвиенко.

Не упустила она из внимания и проблемы с общественным транспортом.

«У города нет рычагов управления. Это общественный транспорт, за это отвечает власть. Должен быть регулируемый тариф, а не отсебятина, потому что неизвестно, куда эти деньги идут. Должны быть проездные билеты, современные низкопольные автобусы, на остановках - бегущая строка. А то, что у вас, - это позавчерашний день», - оценила она состояние данной сферы жизни пензенцев.

«Вам надо менять стратегию и характер работы и наводить порядок. Эстетики нет. Пригласите специалистов, пусть сделают дизайн. Ну так нельзя, не 90-е годы на дворе», - резюмировала Матвиенко, обращаясь к Лузгину.

Несмотря на критику недостатков, в целом спикер Совфеда оценила потенциал Пензенской области как «огромный». Особо она подчеркнула, что программа экономического и социального развития, разработанная по инициативе врио губернатора Олега Мельниченко при активном участии пензенцев, предусматривает в первую очередь решение наиболее острых вопросов.