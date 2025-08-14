На Привокзальной площади изменят назначение остановок

14.08.2025 | 16:19

На Привокзальной площади в Пензе полным ходом идет ремонт. Сейчас дорожники устанавливают бортовой камень, обустраивают островки безопасности для пешеходов.

«После фрезеровки будет уложено новое асфальтобетонное покрытие общей площадью 18 751 кв. м. Затем нанесут дорожную разметку», - рассказали в городской администрации.

Впереди также ремонт ливневых и водопроводных камер, замена остановочного павильона (его перенесут ближе к зданию вокзала. Все работы должны завершиться в конце ноября.

Затем, как уже сообщалось, планируется упорядочить дорожное движение на площади. Для этого ее разделят на две зоны.

«Первая - только для общественного транспорта и организаций, заезд на территорию которых возможен только с этого участка. Вторая зона - для легковых машин», - уточнили в мэрии.

Кроме того, изменят назначение остановочных пунктов, разграничив их, чтобы на одних пассажиры садились в автобусы, а на других - высаживались из них.

Благоустройство пощади стартовало в начале августа с учетом обращений граждан и перевозчиков о беспорядочном движении транспорта и пешеходов.

Здесь проходят 33 маршрута, в момент прибытия поездов большим автобусам сложно проехать из-за автомобилей, оставленных на проезжей части. В итоге нарушается график работы.