Сетевое издание|18+|Четверг|14 авг 2025|17:15
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+20oC
+21oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+22oC
+23oC
Завтра | Дождь |

Общество

На Привокзальной площади изменят назначение остановок

Печать
Telegram

На Привокзальной площади в Пензе полным ходом идет ремонт. Сейчас дорожники устанавливают бортовой камень, обустраивают островки безопасности для пешеходов.

«После фрезеровки будет уложено новое асфальтобетонное покрытие общей площадью 18 751 кв. м. Затем нанесут дорожную разметку», - рассказали в городской администрации.

Впереди также ремонт ливневых и водопроводных камер, замена остановочного павильона (его перенесут ближе к зданию вокзала. Все работы должны завершиться в конце ноября.

Затем, как уже сообщалось, планируется упорядочить дорожное движение на площади. Для этого ее разделят на две зоны.

«Первая - только для общественного транспорта и организаций, заезд на территорию которых возможен только с этого участка. Вторая зона - для легковых машин», - уточнили в мэрии.

Кроме того, изменят назначение остановочных пунктов, разграничив их, чтобы на одних пассажиры садились в автобусы, а на других - высаживались из них.

Благоустройство пощади стартовало в начале августа с учетом обращений граждан и перевозчиков о беспорядочном движении транспорта и пешеходов.

Здесь проходят 33 маршрута, в момент прибытия поездов большим автобусам сложно проехать из-за автомобилей, оставленных на проезжей части. В итоге нарушается график работы.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото администрации Пензы
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте