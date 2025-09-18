Водители автобусов № 130 замусорили территорию у «Ритэйла»

18.09.2025 | 08:29

В Пензе территория у ТЦ «Ритэйл» в Терновке оказалась замусорена. Проблема возникла после того, как эта зона стала конечной для автобусов № 130.

Вопрос в Сети затронул горожанин. Он поделился снимками разбросанного повсюду мусора: на газонах, в кустах.

«У ТЦ «Ритэйл» сделали конечную 130-го маршрута. Ни туалета, ни банально мусорного контейнера. Водители и кондукторы ходят в туалет в кусты, территорию загадили. Мимо пройти противно!» - прокомментировал фото автор.

Он призвал власти как можно быстрее решить проблему.

С 1 декабря прошлого года маршрут № 130 продлили. Теперь машины едут через остановки «Детская поликлиника» (ул. Алая) и «Гидрострой» до конечной «Ритэйл Парк».

Кроме того, для сохранения интервала движения в рейс стало выходить на 2 автобуса больше.

Благоустройство территорий конечных остановок общественного транспорта – нередкая проблема в областном центре. Так, в 2022-м пензенцы жаловались, что водители превратили в общественный туалет заросли хвойных. Место можно безошибочно определить по неприятному запаху.

Фото «Пенза Решения».