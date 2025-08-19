Высокие зарплаты имеют менее 20% жителей Пензенской области

19.08.2025 | 09:43

В Пензенской области зарплату выше средней по стране получают 18,8% трудоустроенных жителей, а 2,5% - выше двух средних, сообщили эксперты ria.ru, основываясь на данных статистики за 2024 и 2025 годы.

В рейтинге регионов РФ по доле работающих с высокой зарплатой Сурский край занял 56-е место из 85. По уровню дохода пензенцы обошли соседей.

Так, Ульяновская область расположилась на 59-й строчке. В этом регионе доля граждан с зарплатой выше средней по стране составила 18,3%, а выше двух средних - 3,2%.

Республика Мордовия заняла 61-е место с показателями 17,9% и 1,9% соответственно, Саратовская область на 62-м месте - 17,7% и 2,6%.

Тамбовская область находится на 73-м месте. 13,6% трудоустроенных жителей получают зарплату выше средней по стране, 1,8% - выше двух средних.

Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ с показателями 66,5% и 22,6% соответственно. На нижней строчке - Ингушетия: 6% и 1%.

Согласно последним исследованиям Росстата, средняя заработная плата в России составляла 99,4 тыс. рублей до вычета налога. Жители Пензенской области, по данным за май, получали 66,7 тыс. рублей.