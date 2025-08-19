Сетевое издание|18+|Вторник|19 авг 2025|10:28
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+16oC
+17oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+22oC
+22oC
Завтра | Облачно |

Экономика

Высокие зарплаты имеют менее 20% жителей Пензенской области

Печать
Telegram

В Пензенской области зарплату выше средней по стране получают 18,8% трудоустроенных жителей, а 2,5% - выше двух средних, сообщили эксперты ria.ru, основываясь на данных статистики за 2024 и 2025 годы.

В рейтинге регионов РФ по доле работающих с высокой зарплатой Сурский край занял 56-е место из 85. По уровню дохода пензенцы обошли соседей.

Так, Ульяновская область расположилась на 59-й строчке. В этом регионе доля граждан с зарплатой выше средней по стране составила 18,3%, а выше двух средних - 3,2%.

Республика Мордовия заняла 61-е место с показателями 17,9% и 1,9% соответственно, Саратовская область на 62-м месте - 17,7% и 2,6%.

Тамбовская область находится на 73-м месте. 13,6% трудоустроенных жителей получают зарплату выше средней по стране, 1,8% - выше двух средних.

Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ с показателями 66,5% и 22,6% соответственно. На нижней строчке - Ингушетия: 6% и 1%.

Согласно последним исследованиям Росстата, средняя заработная плата в России составляла 99,4 тыс. рублей до вычета налога. Жители Пензенской области, по данным за май, получали 66,7 тыс. рублей.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте