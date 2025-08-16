В Пензе проверили работу маршруток № 12

16.08.2025 | 13:43

В Пензе представители общественного совета при региональном минстрое проверили работу маршрута № 12 в утренний час пик.

Мониторинг проводили в пятницу, 15 августа, на конечной остановке маршрутки «Пенза-I». Установлено, что микроавтобусы отправлялись с интервалами в 20 минут.

Проверяющих удовлетворила чистота салонов. Также они зафиксировали высокую наполняемость маршруток.

«Перевозчику дано поручение об увеличении количества автобусов на линии и сокращении интервалов движения. Особое внимание порекомендовали обратить на график движения в выходные дни, а также усилить контроль за санитарным и техническим состоянием автобусов при их выпуске на линию», - сообщили в региональном минстрое.

Маршрут № 12 работает по нерегулируемому тарифу.