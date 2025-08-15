Зареченские автобусы перестанут заезжать на Привокзальную площадь

15.08.2025 | 17:49

С 21 августа автобусы зареченского АО «Автотранс», следующие по маршрутам № 101 и 103, перестанут заезжать на остановку «Пенза-I». Схему изменят из-за ремонта Привокзальной площади.

Пассажиров будут высаживать и забирать у железнодорожного техникума на улице Октябрьской.

По такой схеме перевозчик станет работать до окончания ремонта площади, сообщили в АО «Автотранс».

Благоустройство территории у вокзала ведется с начала августа с учетом обращений граждан о беспорядочном движении автобусов и пешеходов. Его планируют завершить в конце ноября.

Чтобы упорядочить процесс, площадь хотят разделить на 2 зоны. Первая - только для общественного транспорта и организаций, заезд к которым возможен лишь с этого участка. Во второй разрешат ездить водителям легковых машин.

Кроме того, изменят назначение остановочных пунктов, разграничив их, чтобы на одних пассажиры садились в автобусы, а на других - высаживались из них.