Общество

В Пензе на время изменят маршруты № 18 и 34

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В Пензе на месяц изменятся схемы маршрутов № 18 и 34 из-за ремонта на улице Саранской, сообщили в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области».

На участке в районе дома № 76 в субботу, 26 июля, ресурсники приступят к ремонту теплотрассы. Часть улицы полностью закроют для движения.

Ограничение введут с 8:00.

На время работ маршрутки, направляющиеся со стороны центра города, будут ходить только до этого участка.

В Пензе на время изменят маршруты № 18 и 34

Планируется, что ремонт завершат 24 августа и с полуночи дорога вновь будет доступной для движения.

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Источник — фото 2 ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области»
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