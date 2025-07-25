В Пензе на время изменят маршруты № 18 и 34

25.07.2025 | 09:18

В Пензе на месяц изменятся схемы маршрутов № 18 и 34 из-за ремонта на улице Саранской, сообщили в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области».

На участке в районе дома № 76 в субботу, 26 июля, ресурсники приступят к ремонту теплотрассы. Часть улицы полностью закроют для движения.

Ограничение введут с 8:00.

На время работ маршрутки, направляющиеся со стороны центра города, будут ходить только до этого участка.

Планируется, что ремонт завершат 24 августа и с полуночи дорога вновь будет доступной для движения.