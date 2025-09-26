Сетевое издание|18+|Пятница|26 сен 2025|13:29
Общество

В Пензе тариф на водоснабжение могут повысить на 16%

На сессии в пятницу, 26 сентября, депутаты гордумы проголосовали за то, чтобы обратиться к губернатору с инициативой повысить для Пензы в 2026 году плановый предельный индекс увеличения платы за коммунальные услуги.

Речь идет о тарифе на холодное водоснабжение.

В прогнозе социально-экономического развития РФ на 2026-й указана предельно допустимая индексация оплаты гражданами коммунальных услуг в размере 9,8% (+2,1% - для Пензенской области).

Однако ресурсникам нужны деньги на реконструкцию сетей. Согласно заключенному концессионному соглашению, рост тарифа на питьевое водоснабжение и водоотведение с 1 июля с учетом утвержденной инвестиционной программы ожидается не менее 16%.

По закону изменение предельного (максимального) индекса требует утверждения высшим должностным лицом субъекта РФ.

Во время голосования за обращение к главе региона 6 депутатов воздержались, остальные поддержали решение.

По словам председателя гордумы Дениса Соболева, в следующем году народные избранники намерены регулярно заслушивать отчеты администрации и представителей Горводоканала о ходе реализации концессионного соглашения.

