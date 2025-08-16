Расходы на подготовку детей к школе выросли на 35%

16.08.2025 | 15:44

В 2025 году подготовка детей к новому учебному году обойдется родителям в среднем на 35% дороже, чем в 2024-м.

Как пишут «Известия», основываясь на данных аналитиков, значительнее всего выросли цены на гардероб для девочек - в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом. Комплект одежды для школьницы обойдется в 33 573 рубля.

«Особенно заметен рост цен на туфли для девочек (123%) и блузки (100%)», - отметили аналитики.

Стоимость базового гардероба для мальчика достигла 29 600 рублей, что на 36% выше прошлогодних показателей.

Канцелярия подрожала в среднем на 22%. Ощутимо изменились цены на доски для лепки (+90%), пластилин (+69%), акварель (+48%).

Как показывает исследование, при подготовке детей к школе базовыми расходами для семей являются канцелярские товары, одежда и обувь. Это 69% всех трат.