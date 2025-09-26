Парковку у сквера «Копилка пословиц» попросили сделать платной

26.09.2025 | 14:00

Парковку вдоль сквера «Копилка пословиц» на улице Пушкина нужно сделать платной - с таким предложением выступил на сессии гордумы в пятницу, 26 сентября, депутат Николай Кузяков.

По словам народного избранника, к нему обращались предприниматели и обычные горожане.

«От сквера «Копилка пословиц» (улица Пушкина) справа - просят сделать там платную парковку. Потому что туда приезжают и ставят машины на весь день, чтобы работать. Но это место нужно освободить, чтобы жители, гости могли спокойно приехать и посетить улицу Московскую, центр. Это прекрасное место для того, чтобы организовать там платную парковку, чтобы хотя бы туда можно было подъезжать», - заявил Николай Кузяков.

Председатель гордумы Денис Соболев обратил внимание: наличие платной парковки не гарантирует наличия свободных мест.

Николай Кузяков отметил, что в этом случае город сможет заработать на тех, кто приезжает в офисы и оставляет машину на указанном отрезке улицы Пушкина.

«У нас таких мест в городе на самом деле очень много... Думаю, Олег Вячеславович (глава Пензы. - Прим. ред.) рассмотрит это предложение», - подытожил Денис Соболев.

