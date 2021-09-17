В «Матросской тишине» подследственные приняли участие в выборах

17.09.2021 | 15:15

В пятницу, 17 сентября, в регионах России стартовало трехдневное голосование. В частности, в Пензенской области граждане выбирают губернатора и депутатов Госдумы.

Один из избирательных участков организован в московском СИЗО «Матросская тишина», где по решению суда содержится под стражей экс-глава региона Иван Белозерцев. Об этом сетевому изданию «ПензаИнформ» рассказала член Общественной наблюдательной комиссии Ольга Дружинина.

«Голосование прошло без нарушений», - сообщила она. Уточнить, принял ли бывший чиновник участие в выборах, она не смогла, так как не присутствовала на мероприятии лично.

Иван Белозерцев пробудет в СИЗО как минимум до 20 ноября 2021 года. Его обвиняют в получении взяток на сумму более 31 млн рублей. По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года он, будучи главой региона, через посредников принял от супругов Шпигелей (фармацевтическая компания «БИОТЭК») и Антона Колоскова (ОАО «Фармация») деньги (20 млн рублей наличными) и ценное имущество (автомобиль Mercedes-Benz стоимостью более 5 млн и наручные часы Breguet не менее чем за 5,7 млн) за покровительство при заключении госконтрактов на поставку лекарств в медицинские учреждения.

Год назад Иван Белозерцев одержал уверенную победу на выборах губернатора, набрав 78,72% голосов. Тогда он пообещал оправдывать доверие избирателей каждую минуту.