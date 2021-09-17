Общество

В «Матросской тишине» подследственные приняли участие в выборах

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В пятницу, 17 сентября, в регионах России стартовало трехдневное голосование. В частности, в Пензенской области граждане выбирают губернатора и депутатов Госдумы.

Один из избирательных участков организован в московском СИЗО «Матросская тишина», где по решению суда содержится под стражей экс-глава региона Иван Белозерцев. Об этом сетевому изданию «ПензаИнформ» рассказала член Общественной наблюдательной комиссии Ольга Дружинина.

«Голосование прошло без нарушений», - сообщила она. Уточнить, принял ли бывший чиновник участие в выборах, она не смогла, так как не присутствовала на мероприятии лично.

Иван Белозерцев пробудет в СИЗО как минимум до 20 ноября 2021 года. Его обвиняют в получении взяток на сумму более 31 млн рублей. По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года он, будучи главой региона, через посредников принял от супругов Шпигелей (фармацевтическая компания «БИОТЭК») и Антона Колоскова (ОАО «Фармация») деньги (20 млн рублей наличными) и ценное имущество (автомобиль Mercedes-Benz стоимостью более 5 млн и наручные часы Breguet не менее чем за 5,7 млн) за покровительство при заключении госконтрактов на поставку лекарств в медицинские учреждения.

Год назад Иван Белозерцев одержал уверенную победу на выборах губернатора, набрав 78,72% голосов. Тогда он пообещал оправдывать доверие избирателей каждую минуту.

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Гость||

Интересно, за кого же Ваня голосовал. За стабильность, наверное.

Гость||

Да, за безопасность и развитие.

Гость||

Какой день И.А. банкует в камере. Сначала днюха,теперь вероятно ставки на процецты?

Гость||

А он голосовал типа как житель Пензы или как Москвич? Ему туды бюллютеньки с упной от избирательного участка где расположен ул.Лазо 4 А привезли вместе с урной. Кто сея миссию выполнял?

Гость||

Ванюха,до конца жизни гнить тебе там.Обворовал нас ты! Жене твоей и детям по жизни жить на минималку!

Гость||

Посидит немного и отпустят,если министру за садистское изнасилование прицелом дали три года и половина дома,то И.А. скорор выйдет.

Гость||

Ему Пензенские бюллютеньки подогнали аль Московские?

Гость||

А может он был на задании таком против врага народа и денежного воротилы фармацевта? Не допускаете? Вот выйтет скоро,госнагрду и на повышение в столицу.

Дмитрий Н. Мотовилов||

Одно из последний распоряжений - отлавливать в глухих

деревенских уголках одиноких старичков

и старушек и силком везти

на шприцевание

Гость||

На фото наш,всенародно избранный Губернатор.Почему никто не вышел поддержать его в трудную минуту?

Гость||

Гость писал(a):

Интересно, за кого же Ваня голосовал. За стабильность, наверное.
за своих есстественно

Гость||

ПИ!!!! Вы АбанулИсь МФО рекламировать??!!

https://www.penzainform.ru/news/social/2021/09/17/mfo_predlagaet_penzentcam_pomosh_v_ekstrennoj_situatcii.html

Гость||

Иван пригласи своего друга Тихомирова Н.Н.к себе в гости и оставь его с собой. Вы же коряша. Ведь при помощи тебя Тихомиров район развалил.

Имя: Гость
Комментарий:

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