Мосгорсуд настоял на продлении ареста Ивана Белозерцева

02.09.2021 | 08:33

Московский городской суд не изменил меру пресечения, избранную в отношении бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. Рассмотрение жалобы на решение о продлении ареста состоялось в среду, 1 сентября.

«Постановлением Басманного районного суда Москвы от 17.08.2021 Белозерцеву продлили срок содержания под стражей до 20.11.2021 года. Апелляция оставила постановление суда первой инстанции в силе», - сообщила пресс-служба Мосгорсуда.

Таким образом, жалоба экс-губернатора Пензенской области на продление меры пресечения была оставлена без удовлетворения

Бывший губернатор находится под арестом более пяти месяцев. Его задержали в ночь с 20 на 21 марта по обвинению в получении взяток на сумму более 31 млн рублей.

По версии следствия, с января по сентябрь 2020 года он, будучи главой региона, через посредников принял от супругов Шпигелей (фармацевтическая компания «БИОТЭК») и Антона Колоскова (ОАО «Фармация») деньги (20 млн рублей наличными) и ценное имущество (автомобиль Mercedes-Benz стоимостью более 5 млн и наручные часы Breguet не менее чем за 5,7 млн) за покровительство при заключении госконтрактов на поставку лекарств в медицинские учреждения.