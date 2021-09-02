Криминал

Мосгорсуд настоял на продлении ареста Ивана Белозерцева

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Московский городской суд не изменил меру пресечения, избранную в отношении бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. Рассмотрение жалобы на решение о продлении ареста состоялось в среду, 1 сентября.

«Постановлением Басманного районного суда Москвы от 17.08.2021 Белозерцеву продлили срок содержания под стражей до 20.11.2021 года. Апелляция оставила постановление суда первой инстанции в силе», - сообщила пресс-служба Мосгорсуда.

Таким образом, жалоба экс-губернатора Пензенской области на продление меры пресечения была оставлена без удовлетворения

Бывший губернатор находится под арестом более пяти месяцев. Его задержали в ночь с 20 на 21 марта по обвинению в получении взяток на сумму более 31 млн рублей.

По версии следствия, с января по сентябрь 2020 года он, будучи главой региона, через посредников принял от супругов Шпигелей (фармацевтическая компания «БИОТЭК») и Антона Колоскова (ОАО «Фармация») деньги (20 млн рублей наличными) и ценное имущество (автомобиль Mercedes-Benz стоимостью более 5 млн и наручные часы Breguet не менее чем за 5,7 млн) за покровительство при заключении госконтрактов на поставку лекарств в медицинские учреждения.

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Источник — кадр ria.ru
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Гость||

Ротацию срочно сделать,засиделся за всех один...

Гость||

Ваню просили забор убрать не послушал. одно огорчает поспешили депутатика местничковые присвоить ему почетного гражданина области как поспешили

Гость||

Гуляков после зоны устроит Ваню в ПГУ, там одни зеки преподают. Савин уже там

Гость||

Иван сидит, а денюжка за звание почётного от пензенской области ему в кармашек капает. Из бюджета области, кстати, из нашего кармана. Дружбан его, местный леонид ильич, старается, не отгоняет от корыта.

Гость||

После ваниной зоны ( а это лет 10) гуляков будет уже дряхлым дедушкой, сам будет на подсосе

Гость||

Никакой ротации! Пусть сидит-заслужил! Просто после выборов добавить туда в Матросскую тишину ещё человек 20-30 сидельцев от Пензы!

Гость||

А что там с сыночками?

Где они с как? Знает кто нибудь?

Гость||

Гость писал(a):

Никакой ротации! Пусть сидит-заслужил! Просто после выборов добавить туда в Матросскую тишину ещё человек 20-30 сидельцев от Пензы!
Пора расследовать все преступления этой ОПГ.

Гость||

Через год замнут и отпустят, но рога всё же пообламали ему, спесь сбили, да и сыночки струхнули изрядно!

Гость||

Сколько можно издеваться над человеком? Год назад про него рассказывали,что он практически святой.Даже Володин его нахваливал,говорил,что он поднял регион до небывалых высот.

Гость||

Не горюй дорогой товарищ. Твоему дырявому Иван-коню пластелин решил дырявую кобылу смастрячить,дабы скучно не было,как тебе там. Дела твои живут и процветают. Запад знать загоняет огромные деньги наверно по старым телефонам,скучно по понедельникам,но веселухи вообще хватает.

Бывшие твои жополизы хлебало разевают и чернят дела твои.

Ждём скорейшего возвращения.

Гость||

/Даже Володин его нахваливал/

Да этот если слетит то про делишки евошние на благо родины много интересного узнаем, поинтересней ивашки

Гость||

Гость писал(a):

в правде сила.
А правда испокон века у каждого своя...

Гость||

Гость писал(a):

Гость|02.09.2021 08:46|

Иван сидит, а денюжка за звание почётного от пензенской области ему в кармашек капает. Из бюджета области, кстати, из нашего кармана. Дружбан его, местный леонид ильич, старается, не отгоняет от корыта.

надо лишить его почетного звания

Гость||

Лишат после суда. Пока он только подозреваемый, вина еще не доказана. И денежки капают.

Имя: Гость
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