Бывшего железнодорожника обвиняют в получении взяток

В Пензенской области бывшего сотрудника филиала ОАО «РЖД» обвиняют в получении взяток.
По данным следствия, в 2025 году 41-летний начальник отдела организации работы станций и коммерческих операций ежемесячно получал деньги от индивидуального предпринимателя.
Вознаграждение полагалось за предоставление преимущества при подаче и уборке грузовых вагонов на станции Селикса (Заречный).
Когда схема раскрылась, злоумышленника, воспользовавшегося служебным положением, задержали. В отношении него возбудили уголовное дело.
В настоящее время все материалы уже переданы в суд, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Пензенской области.
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