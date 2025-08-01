Бывшего железнодорожника обвиняют в получении взяток

01.08.2025 | 16:11

В Пензенской области бывшего сотрудника филиала ОАО «РЖД» обвиняют в получении взяток.

По данным следствия, в 2025 году 41-летний начальник отдела организации работы станций и коммерческих операций ежемесячно получал деньги от индивидуального предпринимателя.

Вознаграждение полагалось за предоставление преимущества при подаче и уборке грузовых вагонов на станции Селикса (Заречный).

Когда схема раскрылась, злоумышленника, воспользовавшегося служебным положением, задержали. В отношении него возбудили уголовное дело.

В настоящее время все материалы уже переданы в суд, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Пензенской области.