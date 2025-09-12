Общество

Участника СВО из Тамалинского района ошибочно признали погибшим

Участник СВО, житель Тамалинского района, был ошибочно признан погибшим и долгое время жил без документов. Без них он не мог получить положенные выплаты.

Мужчину признали умершим согласно приказу должностного лица войсковой части в январе 2025 года. Личные документы сельчанина аннулировали. Впоследствии этот приказ был отменен.

Участник СВО обратился в отдел полиции, однако его заявление не рассмотрели надлежащим образом и не направили в уполномоченный орган. Восстановление документов затянулось.

Мужчина обратился с жалобой в прокуратуру.

Надзорный орган провел проверку и внес представление об устранении выявленных нарушений, а также организовал взаимодействие с уполномоченными органами, чтобы восстановить права сельчанина.

«В результате принятых мер участнику СВО вручен новый паспорт, оформлены и выданы свидетельство ИНН, СНИЛС, полис обязательного медицинского страхования», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Елена Листарова.

После получения документов мужчина смог воспользоваться начисленными ему деньгами.

