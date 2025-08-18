В Городищенском районе ветеринара подозревают в получении взятки

В Городищенском районе ведущий ветеринарный врач местной станции по борьбе с болезнями животных подозревается в получении взятки и служебном подлоге.
По данным следствия, в период с ноября 2019 года по июль 2025-го женщина за деньги вносила в информационную систему сведения о погашении ветеринарно-сопроводительной документации на крупный рогатый скот.
В результате глава крестьянско-фермерского хозяйства мог беспрепятственно реализовывать продукцию.
За услуги он передал ветеринару 132 000 рублей, сообщили в областном управлении Следственного комитета России.
Уголовное дело возбуждено на основании результатов оперативно-разыскной деятельности сотрудников областного УФСБ России. Обстоятельства совершенных преступлений устанавливаются.
