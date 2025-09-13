В школах Пензы задумали ввести детскую карту

13.09.2025 | 10:16

В Пензе разрабатывается проект по внедрению в школах детской карты. Ее станут раздавать ученикам бесплатно.

Об идее рассказал в субботу, 13 сентября, на своих страницах в соцсетях губернатор Олег Мельниченко.

По его словам, детская карта позволит родителям знать о пребывании ребенка в школе, о том, что он покупает в столовой, и даже ограничивать приобретение тех или иных продуктов.

О сроках реализации проекта не сообщается.

Ранее стало известно, что в Госдуму РФ внесли законопроект, где предлагается наделить родителей правом составлять меню завтраков и обедов в школах на календарный год.