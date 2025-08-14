Сетевое издание|18+|Четверг|14 авг 2025|20:58
Криминал

Житель Мордовии не смог подкупить пензенского сотрудника ГАИ

40-летнего жителя Мордовии осудили за попытку подкупить пензенского полицейского.

25 июня инспектор ДПС в Иссинском районе остановил для проверки автомобиль и выяснил, что им управляет пьяный водитель. Он составил на нарушителя протокол за отказ пройти медосвидетельствование.

Однако водитель решил избежать ответственности и предложил полицейскому 50 000 рублей за уничтожение документа.

«Инспектор ДПС от получения взятки отказался. Противоправные действия мужчины пресечены сотрудниками правоохранительных органов», - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Водитель не отрицал вину. Суд приговорил его к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. 50 000 рублей конфискованы в собственность государства.

Источник — фото СКР
