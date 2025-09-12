13 сентября погода в Пензенской области не изменится

12.09.2025 | 20:30

В субботу, 13 сентября, в Пензенской области будет переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщили в Приволжском УГМС.

Ветер подует с северо-востока со скоростью 6-11 м/с.

В ночь на субботу будет холодно: температура не поднимется выше +1...+6 градусов, местами прогнозируются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до 0...-3. Осадков не ожидается.

Днем столбики термометров покажут +14...+19 градусов, а в ночь на воскресенье - снова +1...+6.

В народном календаре 13 сентября - Куприянов день, Журавлиное вече. На Руси подмечали: если в это время попадаются цветущие одуванчики, осень будет теплой и долгой.