В Пензе на 2 дня перекроют Горбатов переулок

12.09.2025 | 18:19

В субботу, 13 сентября, в Пензе временно перекроют движение транспорта на участке дороги в Горбатовом переулке - рядом с пересечением с Ново-Приютской.

«Ограничение будет действовать в период с 7:00 13 сентября до 15 сентября», - сообщили в управлении ЖКХ.

Здесь будут проводить работы по переустройству газопровода.

Ранее стало известно, что в Пензе на несколько дней - до 00:00 18 сентября - полностью перекрыли участок дороги на улице Бакунина - в районе дома № 155 на Суворова, между улицами Кулакова и Шевченко. Причина - аварийный ремонт тепломагистрали.

C 8:00 13 сентября до 00:00 27-го перекроют движение в районе дома № 9 на Ударной. Там будут проводить земляные работы для технологического присоединения многоквартирных домов к ливневой канализации в районе новостройки.

13 сентября также перекроют участок улицы Восточной (она идет вдоль берега Суры от Бакунинского моста). Отрезок от улицы Бакунина до пересечения с железнодорожным полотном будет недоступен с 7:00 до 18:00 из-за проведения 4-го этапа чемпионата и первенства России по суперкроссу (6+) на мотодроме «Сура».