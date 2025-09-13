Общество

Налог на доход по вкладам придется платить по двум ставкам

С 2021 года в России был введен налог на доходы от банковских вкладов. В 2021-м и 2022-м он не взимался, так как действовал мораторий, установленный указом Президента РФ Владимира Путина.

Впервые налог граждане заплатили в 2024-м - за 2023 год. Теперь его нужно уплачивать ежегодно, если процентный доход за 12 месяцев по вкладам во всех банках превышает необлагаемую сумму.

Налог взимается с полученных процентов, а не со всей суммы вклада.

Необлагаемая сумма рассчитывается по формуле: 1 млн рублей × максимальное значение ключевой ставки Банка России за год. В 2024-м максимальная ключевая ставка составляла 21%. Значит, необлагаемая сумма в 2025 году - 210 тысяч рублей (1 000 000 × 21%). Если суммарный процентный доход меньше, платить налог не придется.

С 1 января 2025 года в России действует прогрессивная шкала НДФЛ от 13% до 22%. Но для процентов по вкладам ставки остаются прежними: 13% при годовом доходе до 2,4 млн рублей, а с того, что превышает этот порог, - 15%. Далее увеличения нет, уточнили в Федеральной налоговой службе.

Например, общий доход по вкладам за 2024 год составил 270 тысяч рублей. Это на 60 тысяч рублей больше необлагаемых 210 тысяч, и налог нужно будет заплатить с только с них, то есть 7 800 рублей (60 000 рублей × 13%).

Напомним, срок уплаты налога за 2024 год - не позднее 1 декабря 2025-го. Уведомления начнут поступать гражданам после 15 сентября.

Источник — ФНС
