Пензенская область получит средства на борьбу с раком

13.09.2025 | 13:37

Пензенской области планируют выделить из федерального бюджета средства на борьбу с онкозаболеваниями. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано на сайте Правительства РФ.

Государственное финансирование заложено в план на 2026-2027 годы. Его получат 56 субъектов РФ. Деньги предназначены для модернизации техники, которая используется при радиологических методах диагностики или терапии онкозаболеваний, а также для до- или переоснащения медучреждений таким оборудованием.

В 2026 году Пензенской области не планируют выделять средства. В 2027-м в регион хотят направить 70 млн 620 тыс. рублей.

В 2024 году в регионе умерло от рака более 2 700 человек. Всего было выявлено 7 023 случая онкологии. Самый высокий показатель заболеваемости зафиксирован в Лунинском, Малосердобинском, Тамалинском, Мокшанском, Каменском, Иссинском, Пензенском районах.

Кроме того, в прошлом году медики зарегистрировали 1 201 новый случай рака кожи, 824 - молочной железы, 615 - легких, 568 - предстательной железы, 495 - ободочной кишки, 365 - желудка. В целом на них пришлось 57,9% всех онкологических диагнозов.