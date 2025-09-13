Назван простой способ определения натуральности сыра

13.09.2025 | 12:49

Натуральность сыра можно определить в домашних условиях. Особенно актуально это для тех, кто предпочитает покупать недорогой продукт.

«Если на полке мы видим «сыр» за условные 300 рублей, это повод задуматься: перед нами либо акционный товар (но такие большие скидки бывают редко), либо вовсе не сыр, а его подобие - молокосодержащий продукт», - пояснила в беседе с изданием «Газета.ru» пищевой технолог Анна Дьячкова.

По ее словам, на производство 1 кг натурального продукта уходит примерно 10-11 л молока. Литр качественного сырья сейчас обходится примерно в 40-50 рублей. В себестоимость сыра закладываются также затраты на закваску, ферменты, упаковку, оплату электроэнергии, воды, зарплаты сотрудникам, логистику и амортизацию оборудования. Поэтому низкая розничная цена должна насторожить потребителя.

В молокосодержащем продукте есть растительные масла, чаще всего кокосовое или пальмовое. Вредным он не считается, но вкусовые и питательные свойства не такие, как у настоящего сыра.

Для определения натуральности продукта можно применить простой тест.

«Натуральный сыр плавится при нагреве равномерно, тянется нитями, образует однородную мягкую массу. Продукт с заменителями жиров склонен к расслоению: выделяются жирные капли, масса становится зернистой, крошащейся, появляется резкий запах маргарина», - рассказала специалист.