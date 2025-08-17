Сетевое издание|18+|Воскресенье|17 авг 2025|16:14
Криминал

Хотел помочь знакомым: в Пензенском районе осудили иностранца

В Пензенском районе осудили 45-летнего иностранца, пытавшегося дать взятку полицейскому. Он хотел выручить своих приятелей.

5 мая мужчина узнал, что двое его знакомых задержаны за появление в общественном месте в пьяном виде.

Он пришел в отдел МВД России по Пензенскому району и попытался дать заместителю начальника 11 000 рублей, чтобы тот закрыл на ситуацию глаза.

Полицейский отказался от денег. Банкноты, предназначенные для взятки, изъял следователь во время осмотра места событий.

На иностранца завели уголовное дело.

«Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Источник — фото СУ СКР по Пензенской области
