Пожилые пензенцы, состоящие в браке, могут получить 5 000 рублей

13.09.2025 | 11:47

В Пензенской области супруги, которые прожили в браке 50 лет, могут получить единовременную выплату в размере 5 000 рублей.

Выплата предназначена для пар, проживающих в регионе. При этом неважно, в каком месяце 2025 года они отмечают свой юбилей.

Чтобы получить деньги, обоим супругам нужно лично посетить территориальный отдел ЗАГС по месту жительства и подать заявление на выплату.

При себе необходимо иметь паспорта, свидетельство о заключении брака, банковские реквизиты, куда будут перечислены средства.

Документы на получение единовременной выплаты подаются пенсионерами в год 50-летнего юбилея со дня свадьбы вне зависимости от месяца регистрации брака.

В 2024 году такую выплату получили 239 пар. С января по июль 2025 года заявление подали уже 149 пар пензенцев.

Как ранее писал портал PenzaInform.ru, жителей Пензы, проживших в браке 50 лет и более, приглашают в загсы отпраздновать годовщину торжественной церемонией.