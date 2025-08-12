Обязанности Веры Фейгиной исполняет ее заместитель

12.08.2025 | 13:48

Обязанности начальника управления культуры исполняет заместитель руководителя Юлия Шумакова. Эта информация указана в справочнике администрации Пензы на официальном сайте.

Последние 20 лет ведомство возглавляла Вера Фейгина. 8 августа ее задержали по уголовному делу о получении взятки.

По данным следствия, чиновница договорилась с предпринимателем, что за 690 000 рублей обеспечит ему и аффилированным с ним лицам преимущества при заключении договоров в рамках одного из проектов.

8-го числа Вера Фейгина получила от предпринимателя часть взятки - 250 000 рублей. После этого в дело вступили сотрудники ФСБ. Ее и взяткодателя задержали, деньги изъяли.

Меру пресечения чиновнице предположительно должны избрать в среду, 13 августа. Пока она находится в изоляторе временного содержания.