Уличенный во взятках инспектор Росрыболовства заявил об оговоре

25.08.2025 | 12:44

Бывшему сотруднику территориального управления Росрыболовства не удалось добиться смягчения приговора по делу о получении взяток.

35-летний мужчина работал государственным инспектором отдела контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов.

С июня 2021 года по ноябрь 2022-го инспектор брал деньги с четверых рыбаков за то, что предупреждал их о рейдах, проводимых на Суре и Пензенском водохранилище, и не наказывал за использование запрещенных орудий лова в местах миграции и нереста. В общей сложности он получил 60 000 рублей.

Посредником при передаче денег выступал отчим инспектора. В 2023 году мужчина обманул одного из рыбаков и присвоил 30 000 рублей вместо того, чтобы донести их до адресата.

Злоумышленники не признали вину, заявив, что свидетели оговорили их, однако доказательств оказалось достаточно, пояснили в областной прокуратуре.

Самого инспектора суд приговорил к 4 годам колонии общего режима, 59-летний отчим получил 3 года и 1 месяц лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

«Оба осужденных не согласились с приговором и обжаловали его. Инспектор утверждал, что свою работу он выполнял добросовестно, у него были лучшие показатели, браконьеры его оговаривают и пытаются «убрать» с должности, так как понимают, что он будет препятствовать им заниматься незаконной деятельностью. Посредник пояснял, что у них с инспектором не было договоренности о получении от браконьеров денег», - уточнили в Пензенском областном суде.

Коллегия по уголовным делам сочла доводы несостоятельными и отказала в удовлетворении жалоб.