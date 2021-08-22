На Бакунинском мосту в Пензе появилась подсветка

22.08.2021 | 09:55

В Пензе завершается ремонт Бакунинского моста. Сообщение об этом появилось в Instagram-аккаунте администрации города в субботу, 21 августа.

Подрядчик установил голубую подсветку на конструкции, как и было запланировано.

«Мы пришли к мнению организовать именно такую подсветку - голубым холодным светом. Приходили в ночное время, вешали светильники, смотрели. Были разные предложения - подсветить и красным, и белым, но остановились на голубом», - отмечал представитель подрядной организации в апреле 2021 года.

Сообщалось, что установят неоновые энергосберегающие светильники.

Бакунинский мост закрыли на реконструкцию в сентябре 2019 года. Стоимость работ – почти 1 млрд рублей. Открыть конструкцию пообещали в начале сентября.