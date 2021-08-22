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Общество

На Бакунинском мосту в Пензе появилась подсветка

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В Пензе завершается ремонт Бакунинского моста. Сообщение об этом появилось в Instagram-аккаунте администрации города в субботу, 21 августа.

Подрядчик установил голубую подсветку на конструкции, как и было запланировано.

«Мы пришли к мнению организовать именно такую подсветку - голубым холодным светом. Приходили в ночное время, вешали светильники, смотрели. Были разные предложения - подсветить и красным, и белым, но остановились на голубом», - отмечал представитель подрядной организации в апреле 2021 года.

Сообщалось, что установят неоновые энергосберегающие светильники.

Бакунинский мост закрыли на реконструкцию в сентябре 2019 года. Стоимость работ – почти 1 млрд рублей. Открыть конструкцию пообещали в начале сентября.

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Источник — фото instagram.com/avtodoroga
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Гость||

подсветить и красным, и белым, но остановились на голубом», - отмечал представитель подрядной организации в апреле 2021 года.

Подрядная организация случайно не ооо"Радуга"

Гость||

В России кроме красного, белого и голубого - других цветов нет!

Гость||

Гость"

Подрядная организация случайно не ооо"Радуга писал(a):

Не, наверное ООО "ЛГБТ"

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Открыть конструкцию пообещали в начале сентября.
Ну как всегда, сперва обещали 1 сентября, теперь уже отложили. А потом плавно перечетет в октябрь?

Гость||

Подсветка это главное! Не важно что мост не готов, ездить нельзя, зато подсветка есть! Это главное! А насчет поездить - можно и до следующего года потерпеть.

"Сокровище осталось, оно было сохранено и даже увеличилось. Его можно было потрогать руками, но его нельзя было унести. Оно перешло на службу другим людям. Ипполит Матвеевич потрогал руками гранитную облицовку. Холод камня передался в самое его сердце. И он закричал".

Гость||

10.42. Ты дичь? Цветов что в России, что во всём мире =7. А ты бы каким хотел, фиолетовым?

Гость||

Ну вот и очередной Ипполит Матвеевич отписался! Не спится бедолаге

Гость||

Гость писал(a):

Гость|22.08.2021 10:42|

В России кроме красного, белого и голубого - других цветов нет!

Опять не угодили.

Гость||

Когда по мосту движения откроют? По нему ездить надо, а не подсветку разглядывать.

Гость||

Проезд надо сделать платным! Чтоб вернуть потраченные деньги в бюджет государства.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Стоимость работ – почти 1 млрд рублей.
За узкий и очень короткий 3-х полосный мост почти миллиард, а за широкий и длинный 4-х полосный Свердловский 400 млн. , зато аж с подсветкой! Не забудьте к этой подсветке добавить музыку , песню Рыбы -Пилы из советского мультфильма 1976 года. Может кто то из чиновников соизволит ответить почему они не соизволили сделать там 4-х полосный мост?

Гость||

А мост там не появился?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В Пензе завершается ремонт Бакунинского моста. Сообщение об этом появилось в Instagram-аккаунте администрации города в субботу, 21 августа.
Да ладно, цирк тоже завершали не раз. Пока не откроют ничему не поверю.

Гость||

Про Цирк , то там этого как его вано посадили,а другому ничего не надо.Они сичас все врио, поэтом просто на жопе ровно сидят и ждут.Она 9зарплата)у них неплохая идёт.

Гость||

Гость писал(a):

ничему не поверю.
Ну ты прям как зэк... Зачем нам то знать о твоих комплексах?

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Имя: Гость
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