«Караван» приглашает пензенцев в гастрономическое путешествие

Сеть магазинов «Караван» предлагает пензенцам почувствовать вкус Средиземноморья.

«Чтобы продлить лето, мы приглашаем вас насладиться яркими вкусами и ароматами солнечных берегов, не покидая родного города», - обратилась к горожанам шеф-повар сети Екатерина Проворнова.

В меню нашли отражение кулинарные традиции средиземноморского побережья. Так, в нем есть тающая во рту греческая мусака. Слои сочных баклажанов, пропитанных ароматом спелых томатов и пряных трав, нежный фарш, бешамель – это настоящая симфония вкусов, которая будто переносит на уютную греческую террасу с видом на море.

Если захочется чего-то более легкого, но не менее аппетитного, стоит обратить внимание на сувлаки. Это нежные кусочки свинины или курицы, замаринованные в ароматных специях и запеченные до золотистой корочки вместе с овощами и пикантным соусом дзадзики, - идеальный вариант для быстрого и вкусного обеда или ужина.

Также в меню есть скумбрия, приготовленная по традиционному греческому рецепту - запеченная с сочными помидорами, сладким репчатым луком, благородными оливками и сыром моцарелла. Рыба тает во рту, оставляя незабываемое послевкусие.

Хитом продаж стал греческий рыбный суп - насыщенный бульон с кусочками нежной белой рыбы двух видов, яркими овощами и ароматным сыром.

Для любителей овощных блюд представлена запеканка из кабачков, в которой они сочетаются со спелыми томатами, ароматным чесноком, пряной зеленью и золотистой сырной корочкой.

На сладкое «Караван» предлагает вкус Хорватии - изысканный десерт с грецким орехом.

«Мы стремимся к тому, чтобы каждый наш гость смог отправиться в небольшое гастрономическое путешествие, не выходя из магазина. И наше новое средиземноморское меню - это отличный способ окунуться в атмосферу тепла, солнца и ярких вкусов», - добавила Екатерина Проворнова.

Заказать блюда с доставкой на дом или в офис можно через сервис «Торнадо».

Реклама. Заказчик - ООО «Торнадо».

