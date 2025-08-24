Пензенцы рискуют травмироваться на Бригадирском мосту

24.08.2025 | 12:22

Бригадирский мост на улице Бийской в Пензе уже несколько лет вызывает негативные эмоции у пешеходов. Им страшно пользоваться переправой, конструкция небезопасна.

На проблему в рубрику «Глас народа» на портале PenzaInform.ru пожаловалась одна из горожанок. Она прислала фотографии, на которых видно, что асфальт разрушился, люди рискуют получить травмы.

«Здесь просто страшно ходить, у меня каждый раз сердце замирает. Когда-нибудь его приведут в порядок или нет?» - пожаловалась пензячка.

В марте 2024 года состояние сооружения оценили сотрудники прокуратуры. Они установили, что в асфальтовом покрытии имелись ямы и выбоины глубиной от 3 до 5 см. Главе Пензы внесли представление об устранении нарушений.

В апреле этого года стало известно, что ремонт моста планируется провести в 2030-м при условии выделения средств из бюджета города.