Сетевое издание|18+|Воскресенье|24 авг 2025|12:59
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+21oC
+22oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+17oC
+18oC
Завтра | Дождь |

Глас народа

Пензенцы рискуют травмироваться на Бригадирском мосту

Печать
Telegram

Бригадирский мост на улице Бийской в Пензе уже несколько лет вызывает негативные эмоции у пешеходов. Им страшно пользоваться переправой, конструкция небезопасна.

Пензенцы рискуют травмироваться на Бригадирском мосту

На проблему в рубрику «Глас народа» на портале PenzaInform.ru пожаловалась одна из горожанок. Она прислала фотографии, на которых видно, что асфальт разрушился, люди рискуют получить травмы.

Пензенцы рискуют травмироваться на Бригадирском мосту

«Здесь просто страшно ходить, у меня каждый раз сердце замирает. Когда-нибудь его приведут в порядок или нет?» - пожаловалась пензячка.

Пензенцы рискуют травмироваться на Бригадирском мосту

В марте 2024 года состояние сооружения оценили сотрудники прокуратуры. Они установили, что в асфальтовом покрытии имелись ямы и выбоины глубиной от 3 до 5 см. Главе Пензы внесли представление об устранении нарушений.

Пензенцы рискуют травмироваться на Бригадирском мосту

В апреле этого года стало известно, что ремонт моста планируется провести в 2030-м при условии выделения средств из бюджета города.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте