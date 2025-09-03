Старый стадион «Локомотив» хотят превратить в 3 тренировочных поля

03.09.2025 | 11:44

В среду, 3 сентября, министр физической культуры и спорта региона Евгения Бочкарева поделилась планами, касающимися старого стадиона «Локомотив» на улице Стрельбищенской.

Эту территорию ждет капитальный ремонт или реконструкция, заявила чиновница в прямом эфире ЦУР во «ВКонтакте».

Там хотят обустроить три небольших тренировочных поля, где могли бы заниматься дети дошкольного возраста.

«Сначала поиграют на маленьком поле, затем их выпустят на большое», - пояснила Евгения Бочкарева.

Таким образом, старый стадион «Локомотив» и одноименный ФОК с полем станут базой для пензенской школы футбола.

Евгения Бочкарева добавила, что территорию преобразят не в этом году, а, возможно, в 2027-2028-м. Для финансирования работ планируется войти в федеральную программу.

Новые тренировочные поля будут закрыты для взрослых и детей, которые просто желают поиграть в футбол или позаниматься.

«Там спорт высших достижений», - пояснила министр, отметив, что территорию обнесут забором. Однако место будет открыто для прогулок.

ФОК «Локомотив» и футбольное поле с подогревом открыли 12 июня 2024 года. Это первая в регионе тренировочная площадка для игровых видов спорта.