Мост через железнодорожные пути на улице Вяземского в Пензе все меньше привлекает пешеходов. Из-за неудобства и состояния конструкции люди предпочитают идти по рельсам.

На проблему обратила внимание жительница Пензы. Она прислала фотографии в телеграм-канал PenzaInform.

На мосту через железную дорогу на ул. Вяземского появилась щель

У конструкции, помимо изъянов, бросающихся в глаза (ржавые ступени и сломанные поручни), есть и такие, которые можно заметить слишком поздно. Наверху между металлическими листами образовалась щель: в темноте люди рискуют споткнуться и упасть.

На мосту через железную дорогу на ул. Вяземского появилась щель

Кроме того, переправа не имеет пандусов. «Как перейти с коляской, не ясно...» - пожаловалась горожанка.

В комментариях пензенцы отметили, что в плачевном состоянии мост находится давно.

«Мне кажется, он таким был еще 20-30 лет назад», «В девяностые он был такой же, ничего не поменялось», «Все для удобства инвалидов», «Мы с ребенком побоялись идти по этому мосту, пошли по ж/д путям, где и все ходят», - написали они.

