В Пензе коммунальщики уничтожили «творчество» вандалов

Сотрудники «Пензавтодора» закрасили надписи, оставленные вандалами на подпорных стенах Бакунинского моста и Бауманского путепровода.
Работы были проведены в четверг, 11 сентября
Для закрашивания постарались подобрать близкий к исходному цвет.
«Просим жителей не рисовать на непригодных для этого местах и ценить труд людей, которые ухаживают за городом», - обратились к пензенцам в учреждении.
Чаще всего в областном центре приходится закрашивать рекламу наркошопов, которую злоумышленники оставляют на стенах домов.
